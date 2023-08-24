Dışişleri Bakanı Fidan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ) Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'in Pirmam beldesinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ) Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'in Pirmam beldesinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.