Dışişleri Bakanı Fidan, Kazak mevkidaşı Nurtileu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kazakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan olduğunu belirterek, "10 milyar dolar ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kazakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan olduğunu belirterek, "10 milyar dolar ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil." dedi.

Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile Astana'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı olarak Türk Dünyası'nın ata yurdu Kazakistan'a ilk ziyaretini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Fidan, "Kazakistan, Avrasya coğrafyasının istikrarı ve refahı için kilit önemdedir. Bunu görmek için Kazakistan'ın jeopolitik konumunu ve enerji kaynaklarını hatırlamak yeterli." ifadelerini kullandı.

Fidan, Kazakistan'ın sahip bulunduğu en önemli aracın "vizyon" olduğuna dikkati çekerek, ülke zenginliğinin halkın geleceği için kullanıldığını ve genç nüfusa yapılan yatırımların sonuçlarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Bu güzel ülke, aynı zamanda coğrafi konumunu ve imkanlarını uluslararası güvenlik ve refaha katkı amacıyla seferber ediyor, küresel enerji güvenliğine katkı sağlıyor. Ticaret yollarının kısalması ve daha etkili hale gelmesi için çaba harcıyor." diyen Fidan, Kazakistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere çok taraflı platformlarda yapıcı ve uzlaştırıcı rol üstlendiğine dikkati çekti.

Fidan, "Kazakistan'ın böyle bir vizyonla yönetilmesi, Türkiye olarak bize gurur ve güven veriyor. Afganistan'daki durumdan Ukrayna'daki savaşa, Türkiye ve Kazakistan'ın istişare edeceği birçok konu var. Jeopolitik dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde Türkiye-Kazakistan işbirliğinin önemi her geçen gün daha da artmakta." değerlendirmesinde bulunarak, ikili ilişkilerin giderek kurumsallaştığının ve derinleştiğinin altını çizdi.

"Kazakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biriyiz"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artış kaydettiğine işaret eden Fidan, bu yıl da bu eğilimin güçlenerek sürdüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri hedef olan 10 milyar dolar ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil, toplamda 5 milyar doları aşan yatırımlarımızla Kazakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biriyiz. Savunma sanayisi alanında işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz."

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında ticari ve ekonomik etkileşimi kolaylaştıran konuma sahip olduğuna dikkati çeken Fidan, ulaştırma ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla bu alandaki potansiyelin hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Fidan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un öneminin her geçen gün arttığını belirterek, "Enerji alanında da işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle derinleştirmek için beraber çalışmaktayız." dedi.

Kazakistan'ın Türk dünyasının entegrasyonuna katkı sağlayan ülkelerin başında geldiğini söyleyen Fidan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurumsal yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığını bildirdi.

Fidan, 10. TDT Zirvesi'nin kasımda Kazakistan'da düzenleneceğini hatırlatarak, Kazakistan'ın zirve vesilesiyle teşkilatın dönem başkanlığını üsteleneceğini anlattı.

Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığını belirten Fidan, "Güncel meselelere yönelik bakış açılarımızın uyuştuğunu memnuniyetle tespit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, görüşmede uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

"Bu hain örgüte (FETÖ) karşı hep beraber uyanık olmamız gerekiyor"

Türkiye'nin Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğinin altını çizen Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen yılki ziyaretinde bunu en kuvvetli şekilde dile getirdiğini vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliğinde yürütülen reform çalışmalarını yakından takip ettiğini ve desteklediğini belirterek, "Diğer konularda olduğu gibi bu konularda da kardeş Kazakistan'ın yanındayız." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda atılması gereken adımların da görüşüldüğünü kaydeden Fidan, "Bu sinsi terör örgütünü gayet iyi tanımaktayız. Türkiye'de ve diğer ülkelerde devleti ele geçirmek için neler yaptıklarını, hangi metotları kullandıklarını ve kimlerin taşeronluğunu yürüttüklerini biliyoruz. Bu hain örgüte karşı hep beraber uyanık olmamız gerekiyor. Bu hususta da gereken tüm desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Fidan, son 30 yılda Türkiye ve Kazakistan'ın güçlü ve güvenilir işbirliği yürüttüğüne işaret ederek, bu amaçla daha fazla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.