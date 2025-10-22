Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında gittiği Katar'da, mevkidaşı Al Sani ile görüştüğü belirtildi.

