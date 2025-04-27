Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile görüştü
DOHA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.
Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile basın toplantısı düzenleyecek.
Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile de bir araya gelmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel