Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri ile Görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Hamed Al Thani ile görüştü

DOHA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'a geldi. Fidan, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.