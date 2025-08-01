Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ile Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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