Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ile Filistin Meselesini Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını ve Filistin'le yapılacak toplantıların hazırlıklarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin'le ilgili ilerleyen günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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