Dışişleri Bakanı Fidan, İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Fidan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."