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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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