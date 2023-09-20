Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.