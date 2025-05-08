Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da Avrupa Birliği Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Stenergard ile görüştü
Fidan, Polonya'da
VARŞOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) dolayısıyla geldiği Polonya'da İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde düzenlenecek oturuma katılmak üzere Polonya'ya geldi. Fidan, başkent Varşova'daki toplantı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel