Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli Mevkidaşı ile Görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Stenergard ile görüştü

Fidan, Polonya'da

VARŞOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) dolayısıyla geldiği Polonya'da İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde düzenlenecek oturuma katılmak üzere Polonya'ya geldi. Fidan, başkent Varşova'daki toplantı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile görüştü.