Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus heyetiyle görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet ile bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet ile bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin yazılı açıklamasına göre Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya gelecek.
Medinskiy başkanlığındaki heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve uzmanların yer alması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.