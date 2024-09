Dışişleri Bakanı Fidan: 'İsrail'in Soykırımını Durdurmak İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz'

- Dışişleri Bakanı Fidan: " İsrail'in soykırımını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz"

"İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koymalıyız"

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " İsrail'in soykırımını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, "İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koymalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Bakan Fidan toplantıda, "Geçtiğimiz kasım ayından bu yana İsrail'in soykırımını durdurmak ve Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırıları konusunda uluslararası farkındalığı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta mümkün olan her fırsatta karşı karşıya olduğumuz tehlikelere dikkat çekmeye ve bu çılgınlığı durdurmak için elimizdeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz. Bu hafta toplantılarımız ve ikili görüşmelerimiz sırasında Filistin'deki bıçak sırtı duruma ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanmalıyız. İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koymalıyız. Bu tür yanlış anlatılar işgali derinleştirmek için kullanılmaktadır. Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün, ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var" ifadelerini kullandı.

Gazze Temas Grubu, 13 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid ve 18 Eylül'de Ürdün'ün başkenti Amman'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantılarının ardından 10 gün içinde üçüncü defa bir araya geldi.