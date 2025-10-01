Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Gazze’de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen planı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
