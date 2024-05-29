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Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya'yı Filistin'i devlet olarak tanıdığı için teşekkür etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Madrid'de, Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'ya teşekkür ederek, diğer Avrupa Birliği ülkelerini de Filistin'i devlet olarak tanımaya ve İspanya'nın örnek politikasını izlemeye davet etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Madrid'de, Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'ya teşekkür ederek, "Diğer Avrupa Birliği ülkelerini de Filistin'i devlet olarak tanımaya ve İspanya'nın örnek politikasını izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, temaslarda bulunmak üzere İspanya'ya gitti. Madrid'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temas Grubu ve İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile görüşen Fidan, basına yaptığı açıklamada, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından dolayı  minnet duyduklarını ifade etti.

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Öncelikle, İspanyol ev sahiplerimize en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün Madrid'de, Filistin ile dayanışma içinde olmak ve İspanyol dostlarımızın Filistin'i bir devlet olarak tanıma konusundaki takdire şayan kararları için derin minnettarlığımızı ifade etmek için toplandık. Filistin devleti, uzun süredir uluslararası barış için önemli bir mesele olmuştur ve İspanya ile diğer Avrupa ülkelerinin Filistin'i tam teşekküllü bir devlet olarak tanıması, küresel barış ve güvenliğe önemli bir katkıdır. Bu nedenle, diğer Avrupa Birliği ülkelerini de Filistin'i devlet olarak tanımaya ve İspanya'nın örnek politikasını izlemeye davet ediyoruz. Bir kez daha, bu cesur adımları için İspanya'ya içten teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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