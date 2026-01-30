Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile ortak basın toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD- İran geriliminde diyalog ve çözüm yoluyla hareket edilmesinin tek doğru yol olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gündem maddelerinin arasında Suriye'nin de olduğuna dikkati çeken Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü çabanın karşısında kararlılıkla durmayı sürdürdüğünü belirtti.

Fidan, 24 Ocak'ta uzatılmış bir çatışmasızlık süreci yaşandığını hatırlatarak, "Bugün de entegrasyon konusunda bir mutabakata varıldığını duyduk. Gece itibariyle bize mesajlar gelmişti. Bu mutabakatı tabi ki yakından inceliyoruz. Gerçek bir entegrasyon Suriye'nin yararınadır. Bunun şartlarını zaten taraflar biliyor." dedi.

Cezaevlerindeki tutukluların güvenli şekilde Irak'a transferinin tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Fidan, İran ile Türkiye'nin ortak komşusu Irak'ta parlamento seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasına yönelik sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Fidan, "Görüşmemizde, Irak'taki güvenlik ve istikrar ortamının idamesinin hem ülkelerimiz hem bölgemiz için taşıdığı önemin altını da çizdik. Yeni kurulacak Irak hükümetiyle bu doğrultuda yakın çalışma arzusu ve iradesine sahibiz." ifadesini kullanarak, Türkiye ve İran'ın bulundukları coğrafyanın iki önemli aktörü olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede temasların devamlılığının sadece ikili ilişkiler bakımından değil, bölgesel güvenlik ve refah içinde yararlı olduğuna yürekten inandığını söyleyen Fidan, Erakçi'ye ziyareti kapsamında yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

"Diyalog ve çözüm yoluyla hareket edilmesinin tek doğru yol olduğunu düşünüyoruz"

ABD ile görüşmelerinde İran-ABD arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik somut bir mesaj alıp almadıklarının sorulması üzerine Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikayla ilgili ortaya koyduğu ilkeleri tutarlı şekilde ve azimle uygulamaya devam ettiklerini vurguladı.

Fidan, bu ilkelerin, bölgesel çatışmaların sönümlenmesi ve mümkünse yeni savaşların çıkmaması olduğunu belirterek, bunun, Gazze'de, Suriye'de, Ukrayna savaşında, Güney Kafkasya'da ve bölgedeki bütün çatışmalarda ortaya koydukları bir hareket tarzı olduğunu dile getirdi.

Çatışmaların devam etmesi durumunda bunun teröre, kitlesel göçlere, yoksulluğa ve ne zaman biteceği belli olmayan yoğun bir istikrarsızlık dönemine zemin hazırladığını vurgulayan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine aynı mantıkla biz komşumuz, kardeşimiz olan İran'a yönelik böyle bir saldırıyı geçtiğimiz haziran ayında da tabi kabullenmedik. Bundan sonra olacak olan bir saldırıyı da bizim bu prensipler ışığında tabi ki benimsememiz mümkün değil. Diyalog yoluyla, çözüm yoluyla hareket edilmesinin tek doğru yol olduğunu düşünüyoruz."

Fidan, mevkidaşı Erakçi ile bu konuda çok yoğun görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "İran'ın hangi şartlar altında nasıl müzakere edebileceği, hangi noktalara ne kadar gidebileceği konusunda üç aşağı beş yukarı bir fikrimiz var. Yıllardır da takip ettiğimiz bir konu." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ile ABD arasındaki temel anlaşmazlık sorunu olan özellikle nükleer dosya ve diğer birkaç konunun çözümü için yoğun mesai harcadığını dile getiren Fidan, şunları vurguladı:

"Dün (ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi) Steve Witkoff ile çok uzun bir görüşmem oldu. (Abbas Erakçi) Kardeşimle görüşmeden önce bölgedeki bazı arkadaşlarımızla görüşmelerim oldu. Bugün belli görüşleri paylaştık. Bundan sonra da Amerikalılarla görüşeceğiz. Çünkü biliyorsunuz yani fikir oluşturmanın doğasında olan bir süreç. Tartıştıkça, yeni perspektifleri içine aldıkça konu evriliyor. Evrildikçe yeni farkındalıklar, yeni idrakler ortaya çıkıyor. Bu size yeni somut adım atma imkanı sağlıyor."

Bakan Fidan, bugün de mevkidaşı Erakçi ile bir takım yeni perspektifler üzerinde konuştuklarını belirterek, şunları aktardı:

"Tabii ki kendisi bir sistemi, bir devleti temsil etmekte tabi olduğu sınırlamalar ve talimatlar var. Onun ışığında kendisi görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Amerikan tarafında da aynı türden bir sistem var. Bütün bu sistemleri de göz önüne alarak bir ara yol inşallah buluruz."

Bakan Fidan, bölgenin ne ani ve yıkıcı bir savaşın sonuçlarına katlanabileceğini ne de İran'ın uzun süreli bir izolasyona itilmesinin Tahran'ı bölge tarafından benimsenmeyen politikalara yöneltmesinin doğru olduğunu söyledi.

Fidan, "Çözümsüzlük de savaş da çözüm değil. Olması gereken çözüm ve barış yoluyla buna var gücümüze çalışıyoruz. Bölge ülkeleri de bu konuya destek veriyorlar. İnşallah bu konuda biraz mesafe kat ederiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık dönem işbirliği dönemi"

Fidan, bölgesel yayılmacılık konusunda Türkiye'nin görüşüne işaret ederek, "Biz kendi bölgemizde herkesin birbirinin sınırına saygı duyduğu, birbirinin hakkına, hukukuna, emniyetine, ulusal güvenliğine saygı duyduğu bir kalıcı sistemin hayata geçmesini istiyoruz." dedi.

Ulus devletler çağında yaşandığına dikkati çeken Fidan, "Dünyanın başka yerinde tesis edilmiş olan bu sistemin bölgemizde olmasını istemiyoruz. Biz ne Türk yayılmacılığı, ne Arap yayılmacılığı, ne Fars yayılmacılığını istemediğimiz gibi tabi ki İsrail yayılmacılığını da görmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına değinerek, "İsrail'in bölgede özellikle Filistin konusunda Lübnan'a, İran'a yaptığı saldırı, Suriye'deki işgalleri, Katar'a yaptığı saldırı, bölgedeki yayılmacı emellerinin açık işaretleri, delilleri. Bunları artık bir an önce sonlandırıp bölgede diğer ülkelerin, Filistin Devleti dahil, sınırlarına saygı duyduğu bir zemine çekilmesi lazım." diye konuştu.

Bölgedeki ülkelerin "güçsüz, çaresiz" olmadığını söyleyen Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her ülkenin kendi çapında gücü, mücadele zemini ve azmi var. Ülkeler bir araya geliyor. Artık dönem işbirliği dönemi. İsrail'in bölgesel yayılmacılık politikalarından vazgeçip, bölgede artık bölge ülkeleriyle uyum içerisinde olan, Filistin Devletini tanıyan bir durumda olması hem kendisi için iyidir hem de bölgenin huzuru için iyidir."

