Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında Cidde'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi'nin, Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
