Dışişleri Bakanı Fidan İran'da.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, " İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bölgemiz için bir numaralı güvenlik tehdidi olduğu konusunda bütün bölge ülkeleri olduğu gibi biz de hemfikiriz. Amacımız Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi" dedi. Bakan Fidan, " Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah Sayın meslektaşıma da söz verdim; kendisi de gelirse ben de oraya gidip beraber açacağız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran temasları kapsamında, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'a, Dışişleri Bakanı olarak dördüncü kez gelişi olduğunu, daha önceki görevlerinde de İran'a düzenli geliş gidişleri olduğunu söyledi.

Meslektaşı Arakçi ile uluslararası ortamlarda sürekli bir araya geldiklerini, sadece bir araya gelmekle kalmayıp bütün önemli gelişmeleri telefonla da müzakere, koordine ettiklerini anlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Ben bu işbirliği için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin de konuşmalarında ifade ettikleri gibi görüşmelerimiz, hem heyetler arası hem baş başa son derece verimli geçti. Türkiye-İran arasındaki bütün konuları masaya yatırdık. Başta ticaret, enerji olmak üzere özellikle iki ülke arasındaki ilişkileri, refahı, ekonomiyi doğrudan ilgilendiren konuları büyük bir detayla ele aldık. Gördük ki yapmamız gereken daha çok şey var. Özellikle ticareti ileri götürmemiz için başta sınırlarımızı daha etkin kullanmak üzere yine gördük ki bağlantı, ulaştırma, lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde açıkçası kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var. Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor, sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor.

"Tekrar daha yapısal, daha somut neler yapabiliriz onların üzerinde durduk"

İran'ın nüfusu büyük, Türkiye'nin nüfusu büyük. Ekonomilerimiz büyük, toplumlarımız birbirine çok yakın, büyük bir etkileşim var. Milyonlarca insan her sene etkileşim içerisinde iki taraftan da gelip gidiyorlar ve ticaret çok yoğun. Ama bunu daha sistemli, ileri taşımak için yapmamız gereken somut projeler olduğunu bugün tekrar gördük. Bunların üzerinde duruyoruz. Tekrar daha yapısal, daha somut neler yapabiliriz onların üzerinde durduk. Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah Sayın meslektaşıma da söz verdim; kendisi de gelirse ben de oraya gidip beraber açacağız. Enerji alanındaki işbirliğimiz, gaz, elektrik bunlar hep fevkalade önemli. Görüşmelerimizi sürdürdük."

"Afganistan kaynaklı düzensiz göçleri nasıl beraber mücadele edebiliriz onun üzerinde durduk"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özellikle düzensiz göçle mücadele konusunda yakın coğrafyadan kaynaklanan sorunlar bulunduğunu, bu konuda İran'la Türkiye'nin yapması gereken önemli bir işbirliği alanı olduğunu ifade etti. Fidan, "Gerçekten bizi bekleyen önemli bir konu bu. Düzensiz göçle ilgili özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl beraber mücadele edebiliriz, oradaki Afgan hükümeti ile beraber nasıl çalışabiliriz, bu konu üzerinde de durduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 9. toplantısının İran'da yapılacağını hatırlatan Fidan, "Ziyaretim bir nevi aslında Cumhurbaşkanımızın yapacağı ziyaretin ön hazırlığı niteliğinde de oldu. Burada özellikle iki ülke arasındaki teknik, ekonomik, ticari konuların masaya yatırılması önemliydi" şeklinde konuştu.

"Bölgesel konuları da masaya yatırdık"

Bakan Fidan, Türkiye ve İran'ın, bölgenin iki güçlü ülkesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bölgesel konuları da bu vesileyle masaya yatırdık. Başta Filistin, Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail yayılmacılığı, yürüyen nükleer müzakereler, Afganistan-Pakistan arasındaki gerginlik; bütün bunların hepsini kendisi ile görüştük. İsrail'in bölgesel yayılmacılığının, bölgemiz için bir numaralı güvenlik tehdidi olduğu konusunda bütün bölge ülkeleri olduğu gibi biz de hemfikiriz. Amacımız Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi. Batı Şeria'daki ve Kudüs'te devam eden saldırganlığın da bir an önce son bulması, bu konuda uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerekiyor. Diğer taraftan Suriye'nin ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik İsrail yayılmacılığının da durması için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerekmekte."

"Nükleer müzakerelerde her zaman Türkiye'nin kendilerinin yanında olduğumuzu söyledim"

Hakan Fidan, İran'ın devam eden nükleer müzakere sürecine ilişkin de şunları kaydetti:

"Diğer taraftan da değerli kardeşim ile özellikle İran'ın muhtemel devam eden ve edecek olan nükleer müzakerelerde her zaman Türkiye'nin kendilerinin yanında olduğumuzu söyledim. Bizim amacımız, İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde sorunun çözümü ile birlikte yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonunun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi. İran'ın yıllardır maruz kaldığı bu yaptırımların haksız yaptırımlar olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Ama devam eden süreçlerin bir noktaya varması konusunda Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Yine Ukrayna-Rusya barışının bölgemiz ve bizim için önemli olduğu kanaatindeyiz. Bunun da hayata geçmesi için Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların, Amerikalıların bütün attığı adımları, çabaları destekliyoruz, bu çabaların içerisindeyiz. İnşallah bir an önce Rusya-Ukrayna barışının da hayata geçtiğini görürüz."

Bakan Fidan, İran'daki programına, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile yapacağı görüşmelerle devam edecek.