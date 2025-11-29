Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İran'a Gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a ziyarette bulunacak. Aralarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de bulunduğu üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelecek Fidan görüşmelerde, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayacak. Fidan ayrıca, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu dile getirecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a ziyarette bulunacak. Aralarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de bulunduğu üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelecek Fidan görüşmelerde, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayacak. Fidan ayrıca, İsrail'in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu dile getirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a gidiyor. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve diğer üst düzeyli İranlı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Fidan'ın İran'da yapacağı görüşmelerde, 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha da işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliklerindeki müteakip YDİK dokuzuncu toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği görüşmelerde Fidan, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değinecek.

Bakan Fidan, ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alacak. Fidan ayrıca, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacını dile getirecek, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ve İran arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürmesinin önemini vurgulayacak.

Türkiye'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili barışçıl bir çözüm bulunmasına desteği vurgulanacak

Hakan Fidan, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüm bulunmasını desteklediğini belirtecek. İsrail'in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğuna dikkat çekecek Fidan, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi ve bölgesel sahiplenme ilkesini gündeme taşıyacak. Fidan yapacağı görüşmelerde, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı hakkında istişarelerde de bulunacak.

Rusya ile Ukrayna  arasındaki savaşın müzakereler ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu belirtecek Fidan, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürmesi gerektiğini kaydedecek.

Fidan'ın temaslarında, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması da bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.