Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ve Güvenlik Zirvesi hazırlıkları ele alındı. Ayrıca, Irak'taki güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler ve Kalkınma Yolu Projesi de değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Antalya'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapması planlanan ziyaretin hazırlıklar ele alındı.
Fidan ve Hüseyin, aralık ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin ardından, kısa süre içinde Bağdat'ta yapılması öngörülen Güvenlik Zirvesi'nin takvimini de görüştü.
Taraflar, Irak'taki güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler ve Kalkınma Yolu Projesi'ni de değerlendirdi.