Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ta İkili İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeleri Görüşecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Fidan'ın, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başta olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Ankara'da geçen ay ağırladığı Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ardından Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, yarın Bağdat'a giderek, Iraklı yetkililerle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde, 11 Kasım'da yapılması planlanan Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir ortamda gerçekleşmesi, Kalkınma Yolu Projesi, su ve enerji iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynakların aktardığı bilgiye göre Fidan, Türkiye'nin Irak'ta istikrar, güven ve refahın pekiştirilmesine yönelik adımları desteklediğini ifade edecek. Türkiye'nin, "Terörsüz Türkiye Süreci"ne Irak makamlarının verdiği desteği de takdirle karşıladığı vurgulanacak.

Fidan'ın temaslarında, sınıraşan sular konusunda iş birliği çağrısında bulunarak, Türkiye'nin hem yukarı hem aşağı kıyıdaş ülke olarak suyu "bir iş birliği alanı" olarak gördüğünü yinelemesi bekleniyor. Fidan ayrıca, Irak'ta suyun sürdürülebilir kullanımı için Türkiye'nin teknik ve bilimsel desteğe hazır olduğunu iletecek.

Ziyarette ele alınacak bir diğer başlık, enerji işbirliği olacak. Fidan'ın, eylül ayında yeniden faaliyete geçen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın hem enerji arz güvenliği hem de ticari ilişkiler açısından önemini vurgulaması öngörülüyor. Türkiye'nin, Irak'la yeni ve kapsamlı bir enerji anlaşması imzalamaya hazır olduğunu yinelemesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde ayrıca Irak ve Türkiye ilişkilerinde gittikçe önem kazanan bir konu başlığı haline gelen su kaynaklarını da ele alması öngörülüyor. Fidan su kaynaklarının verimli kullanımının tüm havza ülkelerinin ortak sorumluluğu olduğuna ve sınıraşan suların kıyıdaş ülkeler arasında etkin ve akılcı şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekecek.

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın ayrıca bölgedeki kırılgan güvenlik ortamına dikkat çekerek Gazze'deki ateşkese tam riayet edilmesinin önemine değineceğini; Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade edeceğini belirtti.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi, 2025 Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 Nisan'ında Bağdat'a yaptığı ziyaretin ardından, iki ülke arasında imzalanan 27 anlaşma ve mutabakat zaptı, ikili ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açmıştı.