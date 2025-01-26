Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından Bağdat'ta kabul edildi. Ziyaret sırasında önemli konular ele alındı. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, iki liderin görüşmesi, Türkiye-Irak ilişkileri açısından büyük öneme sahip.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından Bağdat'ta kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ta Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel