Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından Bağdat'ta kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ta Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü.