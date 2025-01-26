Üye Girişi
Haberler
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

Yangın vicdansızları için hesap vakti! Kıskıvrak yakalandılar
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından Bağdat'ta kabul edildi. Ziyaret sırasında önemli konular ele alındı. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, iki liderin görüşmesi, Türkiye-Irak ilişkileri açısından büyük öneme sahip.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından Bağdat'ta kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ta Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
img

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
img

Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olay
img

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Canlı anlatım! Top direkte patladı

Top direkte patladı! Tempo inanılmaz
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.