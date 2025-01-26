Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Başbakan Sudani ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları henüz açıklanmadı. Türkiye- Irak ilişkilerinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Irak'ı ziyareti kapsamında Başbakan Sudani ile görüştü.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel