Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Başbakan Sudani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Irak'ı ziyareti kapsamında Başbakan Sudani ile görüştü.