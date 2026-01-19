Haberler

Hakan Fidan Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Gazze ve bölgedeki gelişmeler üzerine telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede meydana gelen diğer gelişmeler değerlendirildi.

