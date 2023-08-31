Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov, yapacakları görüşme öncesi konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacakları görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sonlandırılması başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değineceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacakları görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sonlandırılması başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değineceklerini belirtti.

Bakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Moskova'yı Dışişleri Bakanı olarak ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Fidan, gösterdiği sıcak misafirperverlik için mevkidaşına teşekkür etti.

Fidan, Lavrov ile yapacakları görüşmenin gündeminin yoğun olduğunu ve ikili konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele alacaklarını ifade etti.

Yapacakları ikili istişarelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacağı görüşmeye de hazırlık niteliğini taşıdığını dile getiren Fidan, "Karadeniz girişiminin canlandırılması ve (Rusya-Ukrayna) savaşın adil bir barışla sonlandırılması konuları da gündemimizde olacak. Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere birtakım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz." diye konuştu.

Lavrov'dan başarı dileği

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Fidan'a Dışişleri Bakanı olarak yeni görevinde başarılar dileyerek, bugünkü görüşmenin son derece iyi bir zamanlamaya sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan ile Putin'in de yakında bir görüşme yapma hazırlığında olduğuna işaret eden Lavrov, "Bugün, iki liderin görüşmesinde gündeme gelecek konulara detaylı olarak bakabiliriz." diye konuştu.

Sergey Lavrov, Bakan Fidan'la toplantılarının faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.