Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken, Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım...
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Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken, Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım koridoru konularını görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken, Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım koridoru konularını görüştü.
Kaynak: AA / Güncel