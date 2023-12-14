- Dışişleri Bakanı Fidan, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti. Önce Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Fidan, daha sonra Azerbaycan Şehitler Hıyabanı'na gelerek buradaki anıta çelenk koydu. Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Fidan, buradaki anıta da çelenk bıraktı. Temsili şehit mezarlarına da karanfil bırakan Fidan, şehitlikteki anıt defterini imzaladı.