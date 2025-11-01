Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro ile Görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bugün Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel