Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye başkanlığındaki heyetle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmede Gazze barış planının ikinci aşaması ve insani yardım konularını ele aldı. Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını savunma taahhüdünü yineledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi el-Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas heyetiyle yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hamas heyeti de görüşmede, ateşkesin koşullarını yerine getirdiklerine ancak İsrail'in Gazze'yi hedef almaya devam ettiğine dikkati çekerek, bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini engellemeye yönelik olduğunu kaydetti.

Gazze'ye girişine izin verilen tırların yüzde 60'ının ticari mal taşıdığı ve insani yardım miktarının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını dile getiren Hamas heyeti, özellikle temel ihtiyaç maddeleri, ilaç, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusundaki eksikliklerin sürdüğünü aktardı.

Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreciyle ilgili gelişmeler ve Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
