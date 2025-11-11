Dışişleri Bakanı Fidan, Gürcistan Mevkidaşı ile Uçak Kazası Üzerine Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşerek, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Türkiye'ye ait askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili, taziye dileklerini iletti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.