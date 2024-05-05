Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki trajediden ders çıkarmazsak, başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak

Dışişleri Bakanı Fidan: "( Gazze'de) Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak"