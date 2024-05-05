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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki trajediden ders çıkarmazsak, başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak

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Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki son savaşla ilgili olarak, eğer bu trajediden ders çıkarmaz ve iki devletli çözüme gitmezsek, bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak.

Dışişleri Bakanı Fidan: "( Gazze'de) Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak"

Kaynak: AA / Güncel

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