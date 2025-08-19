Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa ile Görüştü: Rusya-Ukrayna Savaşına Çözüm Arayışı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme amacıyla Alaska ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıları görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Washington'da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantılar ele alındı.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel