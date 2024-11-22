Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli Yetkililerle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele alarak ateşkes çabalarını değerlendirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile telefonda görüştü. Gazze ve Batı Şeria'daki durumun ele alındığı görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alınırken Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar da değerlendirildi. Bakan Fidan, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, Türkiye'nin bu konuda süren süreci desteklediğini vurguladı.
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