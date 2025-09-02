Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesi yaparak, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel