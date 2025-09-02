Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesi yaparak, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
