Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.