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Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Hamas ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Hamas ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile ateşkes müzakerelerini görüştü. Fidan, Türkiye'nin Gazze'deki barış çabalarına devam ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Ateşkes müzakerelerindeki son durumun ele alındığı görüşmede, Hamas tarafı, kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirtti. Bakan Fidan ise Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmalarına ve ikili düzeydeki çabalarına devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.Hamas tarafı, kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirtti. Son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktardı. Bakan Fidan, Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmalarına ve ikili düzeydeki çabalarına devam ettiğini ifade etti.

Görüşmede, Gazze'deki insani durum da ele alındı. İsrail'in yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi neticesinde Gazze'de ortaya çıkan insani felakete acil bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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