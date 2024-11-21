Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi Kararına Destek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi Kararına Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emrinin adaletin tecellisi açısından umut verici olduğunu belirtti. Fidan, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür."

Kaynak: ANKA / Güncel
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

Mahkemeden DEM Partili başkanlarla ilgili karar

 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız

UCM'nin yakalama kararına Netanyahu'dan ilk tepki

 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!

Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade
TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir

İhracı istenen teğmenlerden ilk açıklama! Suçlamaya yanıtları çok net
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

32. dönem polis alımına lise mezunları başvurabiliyor mu? 32. Dönem POMEM polislik ön başvuru ekranı açıldı (TIKLAYINIZ) Ryan Babel ne dedi, neyi açıklayacak? Fırat Sarı kimdir? Yenidoğan Çetesi lideri kimdir? 21-22 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? Nazar Büyüm neden öldü, hasta mıydı? Nazar Büyüm kimdir? 22 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Hudutsuz Sevda 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.