Dışişleri Bakanı Fidan'dan Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Fidan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Karagöz'ü, çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum' ifadelerine yer verdi.