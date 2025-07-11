Hakan Fidan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK üyesi bir grubun silahlarını imha etmesine yönelik, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK üyesi bir grubun silahlarını imha etmesine yönelik, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır." ifadesini kullandı.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi, milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır.

Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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