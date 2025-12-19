Dışişleri Bakanı Fidan, BM Öncülüğündeki Kıbrıs Görüşmelerine Türkiye'nin Desteğini Vurguladı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile dün yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda BM öncülüğünde yürütülen mevcut sürece desteğini yineledi. Fidan, Ada'da ileriye dönük en gerçekçi yolun iki devletin yan yana varlığı olduğunu vurguladı.

Diplomatik kaynaklara göre, Holguin, 11 Aralık'ta Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından BM'nin değerlendirmeleri hakkında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bilgi verdi.

Görüşmede Fidan, Ada'daki taraflar arasında işbirliği kültürünün geliştirilmesini ve güvenin yeniden tesis edilmesini hedefleyen mevcut BM sürecine Türkiye'nin desteğinin sürdüğünü ifade etti. Fidan, kalıcı ve sürdürülebilir bir diplomatik ilerleme için güven artırıcı önlemler ile pratik işbirliğinin hayati önem taşıdığını yineledi.

Fidan, Rum tarafının uzun süredir değişmeyen uzlaşmaz tutumu ışığında, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözüm yaklaşımının Ada'daki iki devletin barış içinde yan yana varlığı olduğunu dile getirdi.

BM öncülüğündeki çabalar, Aralık ayında yapılan üçlü toplantının ardından yeniden ivme kazanırken, görüşmelerde güven artırıcı önlemler ve önümüzdeki aylarda daha yapılandırılmış temasların mümkün olup olmadığı üzerinde duruluyor.