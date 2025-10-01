Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İtalya ile Gazze Üzerine Görüşme

Güncelleme:
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani telefonla görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmalar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmalar konusunda istişarede bulunuldu.

