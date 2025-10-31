Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e Ateşkes Uyarısı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri ile ilgili sert eleştirilerde bulundu ve kalıcı barış için İsrail'in ateşkese uyması gerektiğini vurguladı. Fidan, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdürdüğünü ve Gazze'nin yeniden inşası için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine ilişkin, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bütün dünyanın gözleri önünde ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta. Bu görünüyor. Kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından İsrail'in ateşkese riayet etmesi şarttır." dedi.

Bakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye olarak Şarm el-Şeyh Deklarasyonuna imza atarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini, ilgili tüm ülkelerle yakın temas ve eşgüdüm halinde ateşkesin kalıcı olması için çaba harcadıklarını aktaran Fidan, uluslararası toplumun da İsrail'e gerekli mesajları vermesinin bu açıdan önem taşıdığını söyledi.

Fidan, şunları kaydetti:

" Gazze'ye yönelik insani yardımlarımız da aralıksız devam etmekte. Bakanlığımız Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay yetkilileri Refah'ta yardım çalışmalarımızı yürütüyorlar, 900 ton malzeme taşıyan insani yardım gemimiz 17 Ekim günü Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı, müteakip insani yardım seferinin hazırlıkları da inşallah yakında tamamlanacak. Ayrıca, Filistinli kardeşlerimizi tedavi etmek amacıyla ülkemize getirmek için tüm imkanlarımızla halihazırda seferber etmiş durumdayız. Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, inanıyoruz ki sabır ve dayanışma yoluyla Gazze yeniden ayağa kalkacaktır."

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
