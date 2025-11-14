Dışişleri Bakanı Fidan'dan Hırvatistan'daki Uçak Kazasında Şehit Olan Pilot İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.