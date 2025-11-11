Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan düşen askeri kargo uçağına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile de telefonda görüşerek, askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
