Dışişleri Bakanı Fidan'dan CHP Lideri Özel'e Yapılan Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanı Fidan'dan CHP Lideri Özel'e Yapılan Saldırıya Kınama
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınayarak, bu tür eylemlerin demokratik siyaseti hedef aldığını ve sosyal barışı zedelediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir." ifadesini kullandı.

Toplumsal hayatta ve siyasette şiddet eylemlerine asla yer olmadığını kaydeden Fidan, CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Fidan, paylaşımında, "Kabul edilemez. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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