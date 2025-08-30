Dışişleri Bakanı Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Fidan, NSosyal'den yayımladığı mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği zaferin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."

