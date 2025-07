Dışişleri Bakanı Fidan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye'ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin" hesap edemediği şeyin, Türk milletinin hürriyetine, adalete duyduğu bağlılık ve Türk devletinin gücü olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye geçit vermemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz, bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır. FETÖ'yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!"