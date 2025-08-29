Dışişleri Bakanı Fidan canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin çok sayıda görüşme yaptığını belirterek, "Barışın olması için ümitliyiz. Bu ümit için yeterli sebebimiz var. İstanbul müzakerelerinde birinci, ikinci, üçüncü turda evrilerek gelişen bazı olaylar vardı. Üçüncü turda özellikle tarafların ortaya koyduğu pozisyonların daha sonra Alaska'da gündeme geldiğini, somutlaştığını gördük." dedi.

Bakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği tehlikeye düştüğü zaman, ki bunun tanımı giderek daha da belirginleşiyor belli noktalarda. Yani bizim sınırlarımızın ötesinde yaşayan bizim kardeş olduğumuz, akraba olduğumuz milletlerin haklarını da başta Kürtler, Türkmenler, Araplar olmak üzere bir sıkıntı olduğu zaman bizim burada yardıma gitmemiz, düzeni, güvenliği, intizamı sağlayıcı bir güç olmamız bizim tarihi sorumluluğumuz, vazifemiz, bu kardeşlerimize karşı bir görevimiz aynı zamanda." ifadesini kullanan Fidan, emperyal güçlerin bölgedeki planlarına karşı uygun tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin hataya düşmesini bekleyip daha sonra harekete geçmek için pusu kuran bazı devlet ve yapıların, burada hata olmadığını gördüklerinde kendilerinin problem olmaya başladığını dile getirdi.

TBMM'de parti gruplarının Filistin meselesinde tek yürek olduğunu belirten Fidan, Dışişleri Bakanı olarak bundan gurur duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri

Ermenistan ile Azerbaycan arasında mutabık kalınan bir dizi anlaşma ve Azerbaycan ile ABD arasındaki anlaşmayla bölge barışı adına çok güzel bir tablo ortaya çıktığını dile getiren Fidan, "Olayın ilk gününden itibaren Amerikalılar gelip Azeri kardeşlerimizle konuşmaya başladığı andan itibaren bu konu bizimle istişare edilerek gitti." dedi.

Fidan, Zengezur Koridoru'nun deklare edilmesinin, Azerbaycan tarafının baştan beri ortaya koyduğu temel taleplerin prensipte kabulü anlamına geldiğini belirtti.

Zengezur Koridoru'nun deklaresi sonrası formatı netleştirilmiş somut bir şey olmadığını, bunun konsept olarak kabul edildiğini söyleyen Fidan, bunu tarafların kendi aralarında müzakere edeceklerini dile getirdi.

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin çok sayıda görüşme yaptığını belirtti.

"Barışın olması için ümitliyiz. Bu ümit için yeterli sebebimiz var. İstanbul Müzakerelerinde birinci, ikinci, üçüncü turda evrilerek gelişen bazı olaylar vardı. Üçüncü turda özellikle tarafların ortaya koyduğu pozisyonların daha sonra Alaska'da gündeme geldiğini, somutlaştığını gördük." diyen Fidan, Rusya ve Ukrayna taraflarıyla Türkiye olarak yaptığı görüşmelerde ortaya koydukları bazı perspektiflerin bu görüşmelerde ana omurgayı teşkil ettiğini gördüklerini ifade etti.

Fidan, bazı sorunlar olduğunu belirterek, Rus tarafının bazı isteklerinden vazgeçtiklerini aktardı.

Türkiye'nin kilit bir aktör olma özelliği taşıdığını vurgulayan Fidan, "Eğer ortak bir güvenlik mekanizması oluşturulacaksa bunun keyfiyeti farklı. Bununla ilgili görüşmelerimiz var." dedi.

Fidan, Alaska'da belli prensiplerde uzlaşıldığını, Ruslarla ABD'liler arasında yine bir anlaşma olduğunu, bunun hayata geçirilmesiyle ilgili bir zirveden söz edildiğini ve bu zirveyle ilgili netleştirilmiş tarihin ve belli sorun alanlarının olduğunu söyledi.

Avrupalı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'da yaptığı görüşmede Türkiye'nin neden olmadığı sorusuna karşılık Fidan, şunları ifade etti:

"Alaska'da Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile buluştu. Washington'da Avrupalı ve Ukraynalılarla buluştu. Bu şu demek, Trump savaşın taraflarıyla bir araya geliyor. Biz savaşın bir tarafı değiliz. Ne Alaska'daki masada olmalıyız ne de Washington'daki masada çünkü Trump savaşın taraflarını bir araya getiriyor. Biz savaşın bir tarafı değiliz. O iki resimde de bizim olmamamız kadar normal bir şey yok."

Fidan, Türkiye'nin Libya'daki pozisyonuna değinerek, Türkiye'nin temel stratejisinin Libya'nın birliği, bütünlüğü ve bölünmemesi olduğunu dile getirdi.

"(Libya'da) Biz kendi askeri varlığımızı bir daha çatışmanın çıkmaması için kullandık." diyen Fidan, ülkenin doğu-batıyla birleşmesi için çalıştıklarını söyledi.

Fidan, Libya'da büyük çatışma görmediklerini, Türkiye'nin bunda bir rolü olduğunu ifade etti.

Yunan iç siyasetinde Türkiye ile ilgili konuların bir numaralı konular olduğunu belirten Fidan, Yunan iç siyasetinin bunu kendi içinde çözmesi gerektiğini söyledi. Fidan, "Umarız bir gün Yunan siyaseti de Türk siyasetinin ulaştığı olgunluğa, öz güvene ulaşır. Kendilerine her zaman için tavsiyem, Türkiye aleyhtarlığından, Türk aleyhtarlığından artık çıkmaları gerekiyor." dedi.

Fidan, iç politikada kendisine yönelik eleştirilere ilişkin şunları söyledi:

"Ben iç politik konuları çok yakından aynı zamanda takip ediyorum ama ben bir takım oyuncusuyum, bu takımdaki yerim de dış politika konusu. Takım kaptanımız Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) ve her arkadaşımız, her kabine üyemiz kendi bulunduğu köşeyi en iyi şekilde muhafaza ediyor, görevini yerine getirmeye çalışıyor. Ben takımdaki rolümü, dış politikayla ilgili, dış güvenlikle ilgili rolümü en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışıyorum çünkü üzerimizde bir emanet var. Bu emanet, gaflet içinde olduğumuz zaman memleketimize, milletimize ağır bedeller ödetecek bir konu. Bu konuyu çoğu zaman iç politikada ucuz siyasi konulara malzeme etmemeye çalışıyoruz."

"?Tek mefkurem insanlık için 'deniz feneri' işlevi görebilmek"

Fidan, "Türkiye'yi ulaştırmak istediği hedefin, Kızılelma mefkuresinin ne olduğu" sorusuna karşılık, bunun "karanlık dönemlerden geçen insanlık için bir deniz feneri işlevi görmek" olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, "Çok büyük ışık vermesek de küçük bir mum ışığı bile olabilmek, zifiri karanlıkta. Devletimizin ürettiği bu ışığı, bu deniz fenerinin insanlık için sonsuza kadar, kıyamete kadar bir yol gösterici olması belki benim tek mefkurem." diye konuştu.

Bir gününün nasıl geçtiğine sorusuna yanıt olarak da Fidan, zihninin sürekli bir emaneti taşımakla meşgul olduğunu söyledi.

Yapmak istediklerine vakit yetmediğini kaydeden Fidan, yoğun bir çalışma temposu olduğunu ifade etti.

Fidan, aynı anda 6-7 krizi birlikte yönetebilmeyi, bazı fırsatların peşinden gitmeyi öğrenmenin önemli olduğunu belirterek, moral bozukluğu yaşamadan yola devam etmenin önemine vurgu yaptı.

İşi gereği sürekli seyahat trafiğinin olduğunu söyleyen Fidan, iyi bir ekiple çalıştığını dile getirdi.

