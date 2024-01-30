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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan'da Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti. Bakan Fidan, Bulgaristan'da temaslarına devam ediyor.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan'da Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti

SOFYA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile birlikte Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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