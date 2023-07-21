Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliğini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliğini ele aldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.