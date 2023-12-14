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Dışişleri Bakanı Fidan: "(BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı) Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "(BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı) Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük"

Dışişleri Bakanı Fidan: "(BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı) Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük"

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Gazze Dış Politika Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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