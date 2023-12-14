Dışişleri Bakanı Fidan: "(BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı) Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında...
Dışişleri Bakanı Fidan: "(BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı) Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük"
Dışişleri Bakanı Fidan: "(BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı) Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük"