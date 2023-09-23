Dışişleri Bakanı Fidan, BM 78. Genel Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu: (1)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün Ukrayna savaşı başta olmak üzere barış için ara buluculuk yapan, gıda krizini önleyen, Karadeniz Tahıl Girişimi için çok katmanlı ve çok paydaşlı bir çaba gösteren, bölgesel ekonomik ve siyasi işbirliği modelleri geliştiren, küresel adaletsizlikleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün Ukrayna savaşı başta olmak üzere barış için ara buluculuk yapan, gıda krizini önleyen, Karadeniz Tahıl Girişimi için çok katmanlı ve çok paydaşlı bir çaba gösteren, bölgesel ekonomik ve siyasi işbirliği modelleri geliştiren, küresel adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri çözmek için her türlü imkanı seferber eden bir Türkiye var." dedi.

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nun ardından New York Türkevi'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu sırasında diplomasinin kalbinin New York'ta attığını belirterek, "Türkiye'miz ise bu diplomasi trafiğinin tam merkezinde yer aldı. Türkevi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türk dış politikasının geldiği aşamanın vücut bulduğu bir mekana dönüşmüştür." diye konuştu.

Genel Kurul'un bu yılki teması olan "Herkes için barış, refah, gelişim ve sürdürülebilirlik" konularında Türkiye'nin öncü rolünü üstlendiğini vurgulayan Fidan, "Bugün Ukrayna savaşı başta olmak üzere barış için ara buluculuk yapan, gıda krizini önleyen, Karadeniz Tahıl Girişimi için çok katmanlı ve çok paydaşlı bir çaba gösteren, bölgesel ekonomik ve siyasi işbirliği modelleri geliştiren, küresel adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri çözmek için her türlü imkanı seferber eden bir Türkiye var." ifadesini kullandı.

Fidan, New York'ta Ukrayna, Karabağ, Suriye, iklim değişikliği gibi stratejik önem taşıyan birçok görüşme yaptığını ve toplantılara katıldığını, görüşmelerin odak noktasının Rusya ve Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere bölgedeki barış ve güvenliği yakından ilgilendiren konular olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu

Bakan Fidan, Azerbaycan'ın 19 Eylül'de başlattığı antiterör operasyonuna değinerek, temaslarında Azerbaycan'ın "haklı davasında daima yanında olduklarını" yinelediklerini söyledi.

Bu konuda BM Güvenlik Konseyinde tertiplenen toplantıya da katıldıklarını belirten Fidan, Karabağ operasyonunun "Güney Kafkasya'da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi araladığını" vurguladı.

Fidan, "Bu fırsat penceresini vakit varken Ermenistan'ın daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Komşu coğrafyamızda barış, istikrar ve refahın hakim kılınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Blinken ile görüşme "samimi ve yapıcı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin samimi ve yapıcı olduğunu dile getiren Fidan, görüşmede, ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için ileride atılabilecek somut adımları ele aldıklarını ifade etti.

Fidan, "Sır değil; Amerika ile anlaşmazlıklarımızın olduğu bazı konular var. Bunları ciddi müttefiklik ilişkisi içinde ve karşılıklı saygı temelinde ele almaktayız. Elbette, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Karabağ gibi bölgesel konuları da masaya yatırdık." diye konuştu.

Finlandiya ile öncülüğünü yaptıkları "Barış İçin Ara Buluculuk Girişimi Dostlar Grubu'nun 13. Toplantısı'nı" gerçekleştirdiklerini söyleyen Fidan, "Karadeniz Tahıl Girişimi örneğinde olduğu gibi ara buluculuğun ve diplomasinin hala önem arz ettiğini, sorunlara barışçıl çözümün temel önceliğimiz olması gerektiğini hatırlatma imkanımız oldu." ifadesini kullandı.

Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nı yaptıklarına işaret ederek, 18 yıl önce İspanya ile başlatılan girişimin ne kadar yerinde bir adım olduğunun görüldüğünü ve bu girişimin işlevini yitirmeden sürmesi gerektiğini vurguladı.

"Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, arkalarında İslam dünyasını güçlü şekilde görmek istiyor"

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının uzun zamandan beri görülmemiş seviyelere çıktığına dikkati çeken Fidan, "Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar ve İslam karşıtı eylemler adeta bir salgın haline geldi." diye konuştu.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatıbünyesinde yapılan toplantıların gündeminde İslamofobiyle mücadele alanında atılacak adımların olduğunu ve küresel adaletsizlikle mücadele için ortak bir bildiri yayınladıklarını hatırlatarak, Filistin sorununun küresel adaletsizliklerin başında geldiğini söyledi.

İslam karşıtı eylemler, nefret söylemleri ve ayrımcılık nedeniyle Avrupa'da yaşayan Müslümanların endişeli olduğunu belirten Fidan, Avrupa'da yaşayan Müslümanların, arkalarında İslam dünyasını güçlü şekilde görmek istediklerini dile getirdi.

Fidan, Türkiye'nin bu durumla mücadelede öncü ve etkin rol oynadığının altını çizerek, "BM ve G-20'de kabul edilen ve kutsal kitaplara saldırıları kınayan kararlar, ayrıca, İsveç ve Danimarka'nın mevzuat değişikliğine gitmeye karar vermesi, İslam dünyasının ortak hareket ettiğinde sonuç alabileceğini gösterdi." dedi.

Bakan Fidan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avusturalya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 24. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı da gerçekleştirdiklerini belirterek, bu toplantıda G20 Yeni Delhi Zirvesi'nde bir araya gelen MIKTA ülkelerinin liderlerinin ele aldığı konuların takibini yaptıklarını söyledi.

"PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine alan bırakmayacağız"

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin de değerlendirme yapan Fidan, "Türk dünyası olarak yatırımlarımız için ortak fon kurduğumuz, sivil koruma mekanizması tasarladığımız, 'turan' adını taşıyan (TURANSEZ) özel ekonomi bölgesi açacağımız günleri görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Fidan, Suriye konusunun uluslararası gündemdeki yerini koruduğunu ve istikrarsızlık üreten kriz halinin devam ettiğini belirterek, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Astana Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu meselelerin görüşüldüğünü hatırlattı.

BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in de toplantıya katıldığını söyleyen Fidan, "İnsani yardımların devamı, siyasi sürecin canlandırılması, ateşkes ihlalleri ve başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı güvenlik sorunlarını ele aldık." diye konuştu.

Bakan Fidan, "Türkiye olarak, PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine ve bu tür maşalar üzerinden bölgemizde emperyal tasarımlar yapan çevrelere asla alan ve zemin bırakmayacağız." dedi.

(Sürecek)